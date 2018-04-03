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Мошенницы под видом соцработниц оставляли пенсионеров без сбережений
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Мошенницы под видом соцработниц оставляли пенсионеров без сбережений 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Московские сыщики задержали подозреваемую в мошенничестве, которая вместе с сообщницей обворовывала столичных пенсионеров. Женщины ходили по квартирам под видом соцработниц и рассказывали о несуществующей денежной реформе: якобы все купюры, которые хранятся дома у пожилых людей, нужно срочно обменять на новые. В полицию обратился 86-летний москвич, у которого после визита аферисток исчезли все сбережения.
"Установлено, что пока одна злоумышленница объясняла пенсионерам, как обменивать деньги, вторая самовольно прошла в комнату, откуда похитила деньги. Общий материальный ущерб составил около 150 тысяч рублей", — сообщил Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.
Задержанная сейчас под домашним арестом. Ее подельницу ищет полиция. Также выясняется, сколько еще пенсионеров успели обмануть аферистки.
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