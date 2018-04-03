В Ставрополе установили памятник Матрёне Наздрачёвой 

Памятный бюст полному кавалеру ордена Славы Матрёне Семёновне Наздрачёвой открыли в Ставрополе 3 апреля. Пресс-служба губернатора СК сообщила STAV.AIF.RU, что торжественная церемония приурочена к годовщине со дня рождения ставропольской участницы ВОВ.
Памятник ставропольской Флоренс Найтингейл украшает сквер краевой клинической больницы, где и работала Матрёна Наздрачёва. Установили его по инициативе Российского военно-исторического общества. Церемонию открытия посетила дочь Матрёны Наздрачёвой Лариса Иванова.
На торжественный митинг пришли неравнодушные горожане. Посетили его и представители правительства города и края: губернатор, председатель краевой Думы, депутаты и сотрудники городской администрации. Владимир Владимиров выступил с речью, в которой рассказал о самоотверженных подвигах Матрёны Семёновны.
Ставропольская медсестра Матрёна Наздрачёва спасала жизни бойцов и командиров в годы Великой Отечественной войны. Её милосердие и самоотдача служат примером героизма, на который способны немногие. Она была и санитаркой, и инструктором, выносила раненых бойцов при форсировании Днепра и вместе с несколькими медработниками отражала нападение гитлеровских солдат в польском Овадуве. Матрёна Наздрачёва — одна из четырёх женщин, ставших полным кавалером ордена Славы. В 1973 году Международный комитет Красного Креста наградил её Медалью имени Флоренс Найтингейл.