Ещё
В Ставрополе установили памятник Матрёне Наздрачёвой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ставрополе установили памятник Матрёне Наздрачёвой 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Памятный бюст полному кавалеру ордена Славы Матрёне Семёновне Наздрачёвой открыли в Ставрополе 3 апреля. Пресс-служба губернатора СК сообщила STAV.AIF.RU, что торжественная церемония приурочена к годовщине со дня рождения ставропольской участницы ВОВ.
Памятник ставропольской Флоренс Найтингейл украшает сквер краевой клинической больницы, где и работала Матрёна Наздрачёва. Установили его по инициативе Российского военно-исторического общества. Церемонию открытия посетила дочь Матрёны Наздрачёвой Лариса Иванова.
На торжественный митинг пришли неравнодушные горожане. Посетили его и представители правительства города и края: губернатор, председатель краевой Думы, депутаты и сотрудники городской администрации. Владимир Владимиров выступил с речью, в которой рассказал о самоотверженных подвигах Матрёны Семёновны.
Ставропольская медсестра Матрёна Наздрачёва спасала жизни бойцов и командиров в годы Великой Отечественной войны. Её милосердие и самоотдача служат примером героизма, на который способны немногие. Она была и санитаркой, и инструктором, выносила раненых бойцов при форсировании Днепра и вместе с несколькими медработниками отражала нападение гитлеровских солдат в польском Овадуве. Матрёна Наздрачёва — одна из четырёх женщин, ставших полным кавалером ордена Славы. В 1973 году Международный комитет Красного Креста наградил её Медалью имени Флоренс Найтингейл.
АиФ Ставрополье: последние новости
ВТБ подписал соглашение с «Союзом риелторов Ставропольского края» В Пятигорске молодой человек искал наркотики около детского сада В КЧР «Коммунисты России» обратились в суд с исками о нарушениях на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра38
Голый заезд22
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении3
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение