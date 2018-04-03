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Новый исполнительный директор «Ижстали» анонсировал кадровые изменения в клубе
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Новый исполнительный директор «Ижстали» анонсировал кадровые изменения в клубе 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Новый исполнительный директор «Ижстали» Константин Билан анонсировал кадровые изменения в клубе. По словам управленца, требования к сотрудникам команды будут предъявляться очень высокие.
«Кадровые изменения будут. Обязательно. Требования к сотрудникам клуба будут предъявляться очень высокие, и кто не будет справляться со своими обязанностями, с теми мы вынуждены будем расстаться. Это моя позиция, которая была всегда и сейчас остается неизменной», — цитирует Билана клубная пресс-служба «сталеваров».
Билан также отметил, что в первую очередь сейчас нужно обратить внимание на дисциплину и на порядок в клубе.
«Если каждый сотрудник будет ответственно подходить к решению своих задач, то, соответственно, вырастут и результаты работы. В этом я убежден», — сказал исполнительный директор.
Напомним о назначении Константина Билана на пост исполнительного директора стало известно в середине марта.
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