Новый исполнительный директор «Ижстали» анонсировал кадровые изменения в клубе

Ижевск. Удмуртия. Новый исполнительный директор «Ижстали» Константин Билан анонсировал кадровые изменения в клубе. По словам управленца, требования к сотрудникам команды будут предъявляться очень высокие.

«Кадровые изменения будут. Обязательно. Требования к сотрудникам клуба будут предъявляться очень высокие, и кто не будет справляться со своими обязанностями, с теми мы вынуждены будем расстаться. Это моя позиция, которая была всегда и сейчас остается неизменной», — цитирует Билана клубная пресс-служба «сталеваров».

Билан также отметил, что в первую очередь сейчас нужно обратить внимание на дисциплину и на порядок в клубе.

«Если каждый сотрудник будет ответственно подходить к решению своих задач, то, соответственно, вырастут и результаты работы. В этом я убежден», — сказал исполнительный директор.

Напомним о назначении Константина Билана на пост исполнительного директора стало известно в середине марта.