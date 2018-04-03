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Михаил Гершкович: Мусаев, наверное, промежуточный вариант в «Краснодаре»
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Михаил Гершкович: Мусаев, наверное, промежуточный вариант в «Краснодаре» 

Советский спорт 1 час назад
«Имя тренера Олега Фоменко мне ни о чем не говорит. Мусаев, насколько я знаю, тренировал одну из команд „Краснодара“. Я не видел ни разу игру его команды и мне сложно что-то оценивать.
Проходит столько людей, и всех запомнить не могу. Каких-то знаковых людей запоминаю. Я думаю, что это назначение какое-то временное явление до конца чемпионата. „Краснодар“ — амбициозный клуб с большими задачами, которые ставит руководитель Галицкий. Мне трудно говорить, но предполагаю, что там будет маститый специалист, который поведет за собой корабль. Это, наверное, промежуточный вариант», — цитирует Гершковича Sport24.ru.
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