Михаил Гершкович: Мусаев, наверное, промежуточный вариант в «Краснодаре» 

«Имя тренера Олега Фоменко мне ни о чем не говорит. Мусаев, насколько я знаю, тренировал одну из команд „Краснодара“. Я не видел ни разу игру его команды и мне сложно что-то оценивать.
Проходит столько людей, и всех запомнить не могу. Каких-то знаковых людей запоминаю. Я думаю, что это назначение какое-то временное явление до конца чемпионата. „Краснодар“ — амбициозный клуб с большими задачами, которые ставит руководитель Галицкий. Мне трудно говорить, но предполагаю, что там будет маститый специалист, который поведет за собой корабль. Это, наверное, промежуточный вариант», — цитирует Гершковича Sport24.ru.