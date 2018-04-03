Сборная Хорошево-Мневников заняла третье место в окружной спартакиаде

Сборная Хорошево-Мневников заняла третье место в окружных соревнованиях по комбинированной эстафете, которые проводились в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.

— Борьба развернулась между мужчинами в возрасте 60 лет и старше, а также среди женщин в возрасте от 55 лет и старше. Комбинированная эстафета прошла в следующих дисциплинах: бег на дистанции 20 метров, три броска в баскетбольное кольцо, метание трех дротиков, — рассказали в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

По итогам первое место завоевала команда из района Строгино, второе — команда Северного Тушина, а третье досталось спортсменам из Хорошево-Мневников. Победители и призеры были награждены памятными кубками, дипломами и медалями. (ео)