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Сборная Хорошево-Мневников заняла третье место в окружной спартакиаде
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Сборная Хорошево-Мневников заняла третье место в окружной спартакиаде 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сборная Хорошево-Мневников заняла третье место в окружных соревнованиях по комбинированной эстафете, которые проводились в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.
— Борьба развернулась между мужчинами в возрасте 60 лет и старше, а также среди женщин в возрасте от 55 лет и старше. Комбинированная эстафета прошла в следующих дисциплинах: бег на дистанции 20 метров, три броска в баскетбольное кольцо, метание трех дротиков, — рассказали в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
По итогам первое место завоевала команда из района Строгино, второе — команда Северного Тушина, а третье досталось спортсменам из Хорошево-Мневников. Победители и призеры были награждены памятными кубками, дипломами и медалями. (ео)
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