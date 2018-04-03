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В Кремле назвали домыслами публикацию о разработке в России отравляющих веществ
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В Кремле назвали домыслами публикацию о разработке в России отравляющих веществ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал домыслами публикацию о разработке на российской территории отравляющих веществ, передает РИА «Новости».
По его словам, это «чрезвычайно сенсативный» вопрос.
"Здесь константой остается одно: с самого начала российская сторона просила предоставить ей необходимую информацию, констатируя свою заинтересованность в участии в раскрытии обстоятельств этого инцидента", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что российской стороне было отказано в минимальной информации.
"Вот эта константа, она хорошо известна, и это факт абсолютный. Все остальное является домыслами"", — заключил Песков.
Ранее в МИД заявили об отсутствии у России с Западом «общей повестки дня».
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