В Кремле назвали домыслами публикацию о разработке в России отравляющих веществ

По его словам, это «чрезвычайно сенсативный» вопрос.

"Здесь константой остается одно: с самого начала российская сторона просила предоставить ей необходимую информацию, констатируя свою заинтересованность в участии в раскрытии обстоятельств этого инцидента", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российской стороне было отказано в минимальной информации.

"Вот эта константа, она хорошо известна, и это факт абсолютный. Все остальное является домыслами"", — заключил Песков.