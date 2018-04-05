Дмитрий Губерниев — об итогах чемпионата России по биатлону

Губерниев — о том, как разделить сердце между Тюменью и Хантами, в чём сходство Губерниева и Тихонова и к чему привела критика Бабикова.

Чемпионат России завершил биатлонный сезон, а значит пришло время прощаться и нашей авторской рубрике голоса российского биатлона Дмитрия Губерниева «Вы уху ели?». Известный комментатор в течение недели следил за соревнованиями сильнейших российских спортсменов, а теперь спешит поделиться своими наблюдениями и взглядом на будушее развитие российского биатлона.

«Моё сердце разрывалось между Тюменью и Ханты-Мансийском»

Самое яркое впечатление от чемпионата — финиш второго этапа мужской эстафеты, когда подающий надежды вчерашний юниор Никита Поршнев уехал от одного из лидеров российской сборной Евгения Гараничева . Моё сердце разрывалось между Тюменью и Ханты-Мансийском, но я очень рад за югорчан, потому что Лёша Волков заслужил эту победу, Томилов прекрасно боролся, заслужил Сучилов, у которого родилась дочь и надо кормить семью. Поршнев после двух бронзовых наград был обязан стоять на верхней ступени пьедестала, и он на этой ступени стоял. Я в восторге от этого парня и не стесняюсь своего восторга. Он прекрасно воспитан, чувствуется замечательная родительская школа и работа тренеров. Он огромный молодец, большой, симпатичный. Такие люди, как он и Малиновский, нужны нашей команде, чтобы взбодрить атмосферу, как Сходнинские родники в моём детстве. Рад за Лёшу Волкова, что он дошёл до медалей, хоть у него и разладилась стрельба на «стойке», но это следствие психологических проблем, из-за того что он не попал на Олимпиаду. Желаю ему всяческих удач и надеюсь, что он будет продолжать работать. Он нужен нашей национальной команде.

«Поршневу не стоило извиняться»

Гараничев с Логиновым подтвердили свой высокий уровень, молодцы и Бабиков с Цветковым, которые без медалей не уехали. Рад за девчонок. Перед масс-стартом мы поговорили с Викой Сливко. Я ей сказал: «Давай на ноль и финиш с флагом!» На ноль она отстреляла, с флагом финишировать не сумела, но второе место заняла. Представительница Красноярской школы биатлона Васильева, за которой я внимательно следил, тоже огромный молодец. Настя Егорова стала чемпионкой. У неё бойцовский характер, как у Кристины Резцовой, а такие девчонки нужны команде. Зря Поршнев извинялся за то, что наступил на палку Гараничеву. Надо извиняться, если ты что-то на улице плохое сделал. А в гонке контактная борьба — это нормально. Мне Никите хочется на дистанции пожелать большуновско-устюговской лыжной злости. Надо бороться, не испытывая ни перед кем пиетета, но в рамках честной борьбы.

«Знания роскошного методиста Хованцева пригодятся сборной»

Услугиной огромное спасибо. Она приболела перед началом чемпионата, но выдержала серьёзную нагрузку. У девчонок есть проблемы, но норицынская сборная сохранила свежесть до конца. Персонально рад за Кайшеву. Не знаю, кто сейчас возглавит национальную команду, но надеюсь, что пригодятся знания Анатолия Хованцева во всех смыслах этого слова. Он творец победы Кайсы Мякяряйнен. Она попросила его поработать в Тюмени, он её пристреливал и помог выиграть «Большой хрустальный глобус». Хованцев — роскошный методист и прекрасный тренер, которому стоит дать возможность поработать. Очень ждал на чемпионате России моего друга и соратника Александра Михайловича Кравцова . Надеялся что он будет блистать в прямом эфире во время церемонии награждения, но, к сожалению, не дождался. Видимо, он серьёзно загружен работой в ЦСП. Нам нужно формировать сборную на новый олимпийский цикл.

«Я люблю Тюмень и обожаю Ханты»

Я благодарен людям, которые мне помогали, и хочу персонально выделить Андрея Аносова, пресс-атташе российской сборной, истинного профессионала во всех смыслах слова, и мой любимый сайт «Чемпионат», потому что он даёт мне по-настоящему раскрыться в поедании ухи. В четверг и пятницу у меня здесь два творческих вечера. Обстановка прекрасная, настроение хорошее, голос есть, гитарист заряжен. Также я готов проводить «Спортивную элиту Югры». Город прекрасно подготовился к состязаниям. Я люблю Тюмень и при этом обожаю Ханты. Нужно этим двум центрам выступать тандемом.

Тихонов , как и я, всё время поёт»

Сезон завершён, и теперь я буду делать всё, чтобы наши гребцы, пловцы, прыгуны в воду и синхронистки не просто соперничали с биатлонистами по раскрутке, но и выигрывали у них, потому что в плане спортивных результатов в перечисленном ряду биатлон уверенно занимает только пятое место. Но это уже цветы, а подиум не за горами. Александр Иванович Тихонов всё время поёт, и в этом смысле мы с ним схожи. Но здесь самое главное, что он говорит. Говорить он может всё, что угодно, потому что выступает в роли щуки, чтобы не дремали караси из СБР. Пойте, Александр Иванович, мы будем вам рукоплескать.

«Нельзя близко общаться со спортсменами»

По поводу нашего спора с Бабиковым замечу, что можно тысячу раз говорить спортсмену высокопарные слова, миллион раз говорить, какой он прекрасный и замечательный, но стоит один раз не согласиться, и тотчас появится некая червоточинка. Не зря классики в своё время говорили, что нельзя близко общаться со спортсменами, потому что ты будешь лишён возможности конструктивной критики. Это проходили все журналисты. Мы радуемся, что находимся всё время рядом со сборной, но если проанализировать сказанные мною слова про Бабикова на протяжении последнего месяца, будет видно, что я каждый раз желал и желаю ему успеха. Если он будет дальше прогрессировать, я первым порадуюсь. Он симпатичный парень и пусть дальше радует нас своими победами. Соберётся по-настоящему, не обратит внимания на происходящее вокруг, и я первый скажу, какой Бабиков крутой парень, что я всегда и делал. Пожелаю ребятам удачи на военном чемпионате. Я продолжаю болеть за каждого российского спортсмена.