Прогноз «Фонбет»: шансы «Ювентуса» на победу ниже, чем у «Реала»

3 апреля «Ювентус» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов на своем поле примет мадридский "Реал" . Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают «Реал» фаворитом этого матча. На победу «Королевского клуба» можно поставить с коэффициентом 2.65, на победу «Ювентуса» — с коэффициентом 2.95, на ничью — с коэффициентом 3.25.

Большинство игроков согласно с прогнозом букмекеров: 76% клиентов «Фонбет» поставили на победу «Реала», 15% — на победу «Ювентуса», 8% — на ничью.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

По мнению «Фонбет», команды забьют меньше трех голов: на тотал меньше 2,5, можно поставить с коэффициентом 1.72, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 2.12.

Большинство клиентов «Фонбет», наоборот, рассчитывает на результативную игру. 92% игроков поставили на тотал больше 2,5 и всего 8% — на тотал меньше 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Реала» — ее предпочли 54% клиентов. 13% игроков выбрали ТБ 2,5 голов, 12% поставили на то, что «сливочные» не проиграют. 11% клиентов «Фонбет» сделали ставку на выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов, 10% предпочли победу «Ювентуса» в первом матче.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — 500 000 рублей на выход мадридского «Реала» в полуфинал с коэффициентом 1.45. В среднем на матч «Ювентуса» и «Реала» ставят 822 рубля.

Сделать ставку