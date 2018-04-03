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Прогноз «Фонбет»: шансы «Ювентуса» на победу ниже, чем у «Реала»
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Прогноз «Фонбет»: шансы «Ювентуса» на победу ниже, чем у «Реала» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
3 апреля «Ювентус» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов на своем поле примет мадридский "Реал". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
КТО ПОБЕДИТ?
Букмекеры "Фонбет" считают «Реал» фаворитом этого матча. На победу «Королевского клуба» можно поставить с коэффициентом 2.65, на победу «Ювентуса» — с коэффициентом 2.95, на ничью — с коэффициентом 3.25.
Большинство игроков согласно с прогнозом букмекеров: 76% клиентов «Фонбет» поставили на победу «Реала», 15% — на победу «Ювентуса», 8% — на ничью.
СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?
По мнению «Фонбет», команды забьют меньше трех голов: на тотал меньше 2,5, можно поставить с коэффициентом 1.72, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 2.12.
Большинство клиентов «Фонбет», наоборот, рассчитывает на результативную игру. 92% игроков поставили на тотал больше 2,5 и всего 8% — на тотал меньше 2,5.
НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?
Самой популярной стала ставка на победу «Реала» — ее предпочли 54% клиентов. 13% игроков выбрали ТБ 2,5 голов, 12% поставили на то, что «сливочные» не проиграют. 11% клиентов «Фонбет» сделали ставку на выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов, 10% предпочли победу «Ювентуса» в первом матче.
А СКОЛЬКО СТАВЯТ?
Самая крупная ставка — 500 000 рублей на выход мадридского «Реала» в полуфинал с коэффициентом 1.45. В среднем на матч «Ювентуса» и «Реала» ставят 822 рубля.
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