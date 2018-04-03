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Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода
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Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода 

ТАСС 1 час назад
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин обсудит проект строительства мусоросжигательного завода в республике с общественниками и активистами, сообщила во вторник журналистам официальный представитель правительства Татарстана Лилия Галимова.
Строительство завода планируется начать в этом году, однако против него выступали активисты, по мнению которых, мусоросжигательный завод будет негативно влиять на экологию республики.
"Учитывая многочисленные обращения граждан по предполагаемому строительству мусоросжигательного завода, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение мэру Казани Ильсуру Метшину встретиться с инициативной группой. В ближайшие дни такая встреча будет организована", — сказала она.
Галимова добавила, что в ходе встречи инициативной группе активистов объяснят ситуацию по организации раздельного сбора мусора, обсудят вопросы строительства завода, выбор места для него, состояние полигонов.
Строительство завода планируется начать в октябре 2018 года, он расположится на землях соседнего с Казанью Зеленодольского района.
Как сообщал ТАСС, строительство мусоросжигательного завода Hitachi Zosen Inova будет вестись в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». Его проектная мощность — 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Ориентировочная стоимость строительства завода — порядка 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%.
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