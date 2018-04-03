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Илкай Гюндоган: «Возвращение на „Энфилд“ добавляет нам мотивации»
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Илкай Гюндоган: «Возвращение на „Энфилд“ добавляет нам мотивации» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» сказал, что возможность во второй раз в этом году сыграть на «Энфилде» добавляет его команде мотивации. Первая встреча между «красными» и «горожанами», состоявшаяся в январе, завершилась единственным поражением подопечных Хосепа Гвардьолы в премьер-лиге (3:4).
— Будет два интересных матча. Две хороших команды встречаются в отличном турнире, — цитирует пресс-служба УЕФА Гюндогана. — Обеим выпала возможность пройти дальше и попасть в четверку сильнейших клубов Европы. Это было бы существенное достижение. Конечно, мы ждем этих матчей. Скорее бы!
— Что в «Манчестер Сити» думают о Мохамеде Салахе, Садьо Мане и Роберто Фирмино?
— Мы относимся к ним с большим уважением, они забили много голов, а создали и того больше. «Ливерпуль» — единственная команда, которая нанесла нам поражение в нынешнем чемпионате Англии. Мы понимаем, что к этому привело, хотя в целом сыграли мы тогда весьма неплохо.
Конечно же, возвращение на «Энфилд» в этом плане добавляет нам мотивации. Мы знаем, на что мы способны и хотим продемонстрировать это в обеих встречах. Хотелось бы добиться отличного результата в первом матче, после чего сыграть перед своими болельщиками с позиции силы.
Напомним, матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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