Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА

В общем зачете первое место занял Дмитрий Пушкарский (Самарская область), на третьем — Дмитрий Писнов (Самарская область). Среди юношей 2002 г. р. и моложе первенствовал Дмитрий Писнов (Самарская область). Среди юношей 1998–2001 гг. р. первое место завоевал Дмитрий Пушкарский (Самарская область).

У шахматистов также принимали участие 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны. Среди юношей 2002 г. р. бронзовая награда у Дмитрия Писнова (Самарская область).

Также в Пензе прошли традиционные всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА «Аленький Цветочек». В программу соревнований вошли бочча, дартс и нарды. В соревнованиях приняли участие 158 спортсменов из 10 регионов страны.