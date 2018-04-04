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Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА
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Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА 

Волга Ньюс 2 часа назад
В общем зачете первое место занял Дмитрий Пушкарский (Самарская область), на третьем — Дмитрий Писнов (Самарская область). Среди юношей 2002 г. р. и моложе первенствовал Дмитрий Писнов (Самарская область). Среди юношей 1998–2001 гг. р. первое место завоевал Дмитрий Пушкарский (Самарская область).
У шахматистов также принимали участие 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны. Среди юношей 2002 г. р. бронзовая награда у Дмитрия Писнова (Самарская область).
Также в Пензе прошли традиционные всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА «Аленький Цветочек». В программу соревнований вошли бочча, дартс и нарды. В соревнованиях приняли участие 158 спортсменов из 10 регионов страны.
В парных соревнованиях боччистов команда Самарской области завоевала серебро, сообщает министерство спорта Самарской области.
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