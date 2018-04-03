Самарские спортсмены завоевали медали первенства России по настольному теннису 

В личном первенстве Лев Волин и Екатерина Зиронова стали бронзовыми призерами.
В парном разряде среди девушек Екатерина Зиронова, выступая вместе с Элизабет Абраамян из Нижегородской области, выиграла золото.
В командном турнире среди юношей Самарская область (Лев Волин, Егор Овчинников, Руслан Швайко, Роман Иванов) завоевала серебро, уступив в финале соперникам из Москвы (1:3).
В общекомандном зачете Самарская область заняла второе место. Первая позиция у Москвы, третьи — Ленинградская область, сообщает министерство спорта Самарской области.