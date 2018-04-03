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Самарские спортсмены завоевали медали первенства России по настольному теннису
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Самарские спортсмены завоевали медали первенства России по настольному теннису 

Волга Ньюс 3 часа назад
В личном первенстве Лев Волин и Екатерина Зиронова стали бронзовыми призерами.
В парном разряде среди девушек Екатерина Зиронова, выступая вместе с Элизабет Абраамян из Нижегородской области, выиграла золото.
В командном турнире среди юношей Самарская область (Лев Волин, Егор Овчинников, Руслан Швайко, Роман Иванов) завоевала серебро, уступив в финале соперникам из Москвы (1:3).
В общекомандном зачете Самарская область заняла второе место. Первая позиция у Москвы, третьи — Ленинградская область, сообщает министерство спорта Самарской области.
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