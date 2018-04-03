Самарские спортсмены завоевали медали первенства России по настольному теннису

В личном первенстве Лев Волин и Екатерина Зиронова стали бронзовыми призерами.

В парном разряде среди девушек Екатерина Зиронова, выступая вместе с Элизабет Абраамян из Нижегородской области, выиграла золото.

В командном турнире среди юношей Самарская область (Лев Волин, Егор Овчинников, Руслан Швайко, Роман Иванов ) завоевала серебро, уступив в финале соперникам из Москвы (1:3).