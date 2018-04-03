Димидко: «Приход Передни — это встряска, эмоциональный подъём»

Капитан ФК «СКА-Хабаровск» Александр Димидко в интервью клубному каналу отметил, что с новым тренером команда должна начать побеждать и пригласил болельщиков на матч с «Амкаром».

— После сбора в Турции и матча с «Ахматом » команда вернулась в Хабаровск. В каком вы состоянии и настроении?

— В рабочем настроении, ждем следующей игры, возможности реабилитироваться и забить гол хотя бы, одержать первую победу в этом году.

— Многие уже списали СКА со счетом. Вы продолжаете бороться?

— Конечно. Есть свое имя, есть имя клуба, за это будем биться.

— Если проанализировать, с чем связано не самое удачное выступление команды после зимнего перерыва?

— Наверно, слишком много новичков было, не успели сыграться, новый тренер, новые какие-то его видения. Не успели, может быть, подстроиться под тренера и новых футболистов.

— Сегодня официально объявили, что команду возглавил Сергей Передня . Обычно смена главного тренера — это такая эмоциональная встряска для команды?

— В любом случае да, это встряска, эмоциональный подъем. Надеемся, что это в хорошую сторону добавит нам эмоций и принесет удачу.

— В матче с «Ахматом» было заработано первое очко после зимнего перерыва. Многие отмечали игру СКА в первом тайме. Можно ли говорить о каких-то положительных сдвигах?

— Ну да, первый тайм был похож на то, что мы можем играть на хорошем уровне, конкурировать с соперником, но опять же если все поменяется, придет новый тренер, заново будем перестраиваться, заново подстраиваться под тренера. Мы постараемся поймать свою игру и достойно выглядеть.

— В субботу уже домашний матч с «Амкаром». Вам уже некуда отступать. С другой стороны, пермякам тоже нужны очки. Чего нам ждать от этой игры?

— Нужно ждать только победы, мы уже давно не выигрывали. Мы начали с очка, с ничьей, поэтому сейчас надо побеждать.

— Команда уже давно не побеждала. В такое время игрокам, наверное, особенно нужна поддержка болельщиков?

— Надеюсь, что на эту игру придет достаточно болельщиков, потому что на последней игре и холодно было, и доверие не то, может быть, у болельщиков к нам. Но все равно мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была достойной. Хочется пожелать болельщикам, чтобы до конца были с командой и ее поддерживали.

Матч с «Амкаром» будет сыгран в субботу, его начало в 11:00 по московскому времени.