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Московских волонтеров ЧМ-2018 научат работать со СМИ
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Московских волонтеров ЧМ-2018 научат работать со СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Одной из функций городских волонтеров во время Чемпионата мира по футболу 2018 в России станет обеспечение работы СМИ, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина Шарапова.
Медиаволонтеров, которые будут взаимодействовать со СМИ, научат, как работать в соцсетях, как выглядеть, как правильно писать. Я думаю, что этому нужно обучать всех московских журналистов, — отметила она.
Впервые в истории Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Москве состоится 12 игр, в том числе матч открытия и финал.
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