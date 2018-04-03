В Щукине определили победителей окружной эстафеты

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика» района Щукино подвели итоги финальных окружных соревнований по комбинированной эстафете в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.

— В состязании участвовали мужчины в возрасте 60 лет и старше, а также женщины в возрасте от 55 лет и старше. Данное спортивное мероприятие является отборочными к городским соревнованиям Спартакиады пенсионеров города Москвы, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Комбинированная эстафета прошла в следующих дисциплинах: бег на дистанцию 20 метров, три броска в баскетбольное кольцо, метание трех дротиков.

Общекомандные места распределились в следующем порядке:

1. Строгино

2. Северное Тушино

3. Хорошево-Мневники

4. Щукино

5. Покровское-Стрешнево

Победители и призеры соревнований были награждены памятными кубками, дипломами и медалями. (ео)