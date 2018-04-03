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В Щукине определили победителей окружной эстафеты
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В Щукине определили победителей окружной эстафеты 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика» района Щукино подвели итоги финальных окружных соревнований по комбинированной эстафете в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.
— В состязании участвовали мужчины в возрасте 60 лет и старше, а также женщины в возрасте от 55 лет и старше. Данное спортивное мероприятие является отборочными к городским соревнованиям Спартакиады пенсионеров города Москвы, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Комбинированная эстафета прошла в следующих дисциплинах: бег на дистанцию 20 метров, три броска в баскетбольное кольцо, метание трех дротиков.
Общекомандные места распределились в следующем порядке:
1. Строгино
2. Северное Тушино
3. Хорошево-Мневники
4. Щукино
5. Покровское-Стрешнево
Победители и призеры соревнований были награждены памятными кубками, дипломами и медалями. (ео)
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