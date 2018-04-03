Крытый каток в Олимпийской деревне планируется открыть в 2019 г.

Крытый каток в Олимпийской деревне откроется в следующем году, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«На территории спорткомплекса «Олимпийская деревня-80» в районе Тропарево-Никулино по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 2 в следующем году откроется крытый каток. Получено разрешение на строительство, на объекте идут подготовительные работы», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева

Уточняется, что проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания крытого катка для проведения тренировочных занятий по хоккею. Основную площадь здания займет ледовое поле размерами 61 на 30 м. Также внутри разместятся трибуны на 284 места, раздевалки, помещения для сушки одежды, тренажерный и тренировочный залы. На прилегающей территории разместится парковка на 13 машиномест.