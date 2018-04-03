Нижегородские олимпийские призерши остались без подарков губернатора

Напомним, как отмечал победителей предыдущий губернатор.

XXX летняя Олимпиада в Лондоне прошла с 27 июля по 12 августа 2012 года, а уже 4 сентября губернатор наградил олимпийцев и их тренеров.

Нижегородские призеры получили сертификаты на дома и земельные участки на Горьковском море.

Было и денежное вознаграждение. Бронзовые призеры получили сертификаты на 300 тысяч рублей, серебрянные — на 400 тысяч и золотая призерша, гимнастка Анастасия Назаренко получила сертификат на 500 тысяч рублей.

С 5 по 21 августа 2016 года прошла летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро, а уже 24 августа Шанцев встретился с победительницей летней Олимпиады по художественной гимнастке Анастасией Максимовой и ее тренерами Татьяной Сергаевой и Натальей Тишиной. Валерий Шанцев дал поручение выделить олимпийской чемпионке 2 млн рублей, а также подобрать земельный участок на Горьковском море и построить дом.

Виолетта Колобова и Ольга Кочнева , фехтовальщицы из Дзержинска, тоже стали победительницами Олимпиады в Лондоне и приехали в Нижний Новгород, на малую родину. Они получили от губернатора Валерия Шанцева просто символические подарки и букеты цветов. Вероятно, потому, что выступали в то время уже не от Нижегородской области.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане, которая проходила с 9 по 25 февраля 2018 года, успешно выступили саровчанка Анастасия Седова и нижегородка наталья Воронина , завоевав бронзовые медали. Конечно, они получили награды от своей страны, их вручил президент Владимир Путин

А вот встречи с губернатором Нижегородской области пока у девушек не произошло. А было бы неплохо. Спортсменки — девушки скромные, про подарки спрашивать не станут. А мы направили запрос в правительство области и поинтересовались — планируется отметить спортсменок на областном уровне.

— Окончательное решение о дате встречи и сумме соответствующего вознаграждения нижегородских олимпийцев (Анастасии Седовой и Натальи Ворониной) будет принято в ближайшее время, — сообщили спортивные чиновники. — На встречу также планируется пригласить руководителей федераций лыжного спорта и конькобежного спорта.

Ранее Наталья Воронина рассказала, как тяжело ей далась бронзовая медаль.