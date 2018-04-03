ФИФА может не допустить Ибрагимовича к участию на ЧМ-2018

ФИФА может не допустить нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича к участию на чемпионате мира — 2018, если 36-летний футболист примет решение возобновить карьеру в сборной Швеции, сообщает Wellness.se.

По информации издания, Ибрагимович принял участие в съёмках рекламы букмекерской компании. При этом Златан стал совладельцем фирмы. Таким образом, игрок мог нарушить пункт правил по этике ФИФА, согласно которому футболистам нельзя любым образом быть причастным к ставкам.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. Однако недавно он сообщил, что может вернуться в национальную команду для участия на ЧМ-2018.