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ФИФА может не допустить Ибрагимовича к участию на ЧМ-2018
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ФИФА может не допустить Ибрагимовича к участию на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
ФИФА может не допустить нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича к участию на чемпионате мира — 2018, если 36-летний футболист примет решение возобновить карьеру в сборной Швеции, сообщает Wellness.se.
По информации издания, Ибрагимович принял участие в съёмках рекламы букмекерской компании. При этом Златан стал совладельцем фирмы. Таким образом, игрок мог нарушить пункт правил по этике ФИФА, согласно которому футболистам нельзя любым образом быть причастным к ставкам.
Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. Однако недавно он сообщил, что может вернуться в национальную команду для участия на ЧМ-2018.
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