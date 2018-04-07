Ибрагимович ополчился на ФИФА

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) участвовать в чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит Expressen.

«ФИФА неспособна в чем-то мне помешать. Если я хочу быть где-то, то буду там. Это касается и сборной: если я захочу играть за нее, то так и будет. Это не касается ФИФА, это мое дело», — заявил форвард.

3 марта сообщалось, что Ибрагимович может пропустить чемпионат мира-2018 из-за того, что стал совладельцем букмекерской компании. Согласно кодексу этики ФИФА, футболистам запрещается заниматься деятельностью, связанной со ставками.

Ибрагимович перешел в «Гэлэкси» 23 марта. В первом матче за новый клуб он отметился дублем, причем один из мячей забил с расстояния 33 метра. Его голы позволили команде одержать волевую победу.