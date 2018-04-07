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Ибрагимович ополчился на ФИФА
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Ибрагимович ополчился на ФИФА 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: Lenta.ru
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) участвовать в чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит Expressen.
«ФИФА неспособна в чем-то мне помешать. Если я хочу быть где-то, то буду там. Это касается и сборной: если я захочу играть за нее, то так и будет. Это не касается ФИФА, это мое дело», — заявил форвард.
3 марта сообщалось, что Ибрагимович может пропустить чемпионат мира-2018 из-за того, что стал совладельцем букмекерской компании. Согласно кодексу этики ФИФА, футболистам запрещается заниматься деятельностью, связанной со ставками.
Ибрагимович перешел в «Гэлэкси» 23 марта. В первом матче за новый клуб он отметился дублем, причем один из мячей забил с расстояния 33 метра. Его голы позволили команде одержать волевую победу.
До этого форвард выступал за «Манчестер Юнайтед». Последний матч в составе английского клуба швед провел против «Бернли» в конце декабря 2017-го. После этого Ибрагимович не попадал даже на скамейку запасных. Всего с лета 2016-го футболист провел 53 матча и забил 29 мячей в составе манкунианцев.
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