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Ибрагимович резко отреагировал на информацию о возможном недопуске к ЧМ-2018
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Ибрагимович резко отреагировал на информацию о возможном недопуске к ЧМ-2018 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович резко отреагировал на информацию о том, что Международный футбольный союз (ФИФА) может не допустить его к участию в чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
"ФИФА не способна в чем-то мне помешать. Если я хочу быть где-то, то буду там. Это касается и сборной: если я захочу играть за нее, то так и будет. Это не касается ФИФА, это моё дело", — приводит слова футболиста Expressen.
Ранее сообщалось, что причиной возможного запрета является соглашение игрока с одной из букмекерских контор. В регламенте ФИФА прописан запрет на участие в чемпионатах мира лиц, связанных со ставками.
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