Ибрагимович резко отреагировал на информацию о возможном недопуске к ЧМ-2018

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович резко отреагировал на информацию о том, что Международный футбольный союз (ФИФА) может не допустить его к участию в чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

"ФИФА не способна в чем-то мне помешать. Если я хочу быть где-то, то буду там. Это касается и сборной: если я захочу играть за нее, то так и будет. Это не касается ФИФА, это моё дело", — приводит слова футболиста Expressen.

Ранее сообщалось, что причиной возможного запрета является соглашение игрока с одной из букмекерских контор. В регламенте ФИФА прописан запрет на участие в чемпионатах мира лиц, связанных со ставками.