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Завершился очередной этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018
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Завершился очередной этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Очередной период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года завершился во вторник, передает ТАСС.
В ходе стартовавшего 13 марта периода в порядке живой очереди продавали билеты на все матчи первенства за исключением финала и матча Аргентина-Исландия в Москве. В продажу также поступили билеты по сниженным ценам специально для граждан РФ.
Стоимость самого дешевого билета для резидентов РФ — на матчи группового этапа — составила 1280 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тысяч билетов по сниженным ценам.
В ходе очередного этапа билеты будут продавать «в последний момент» в порядке живой очереди. Этап стартует 18 апреля. Продажи завершатся в день начала чемпионата — 15 июля.
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