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Гюндоган — о Гвардьоле: «В моей карьере еще не было столь одержимого тренера»
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Гюндоган — о Гвардьоле: «В моей карьере еще не было столь одержимого тренера» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» сказал, что главный тренер команды Хосеп Гвардьола является одним из лучших специалистов в мире. Хавбек отметил, что работа испанца строится таким образом, чтобы игра для его футболистов становилась проще.
— У Пепа очень четкое видение футбола, предельно ясная философия, которую он хочет реализовать любой ценой, — цитирует пресс-служба УЕФА Гюндогана. — Он строит команду в соответствии с этой философией. Она подразумевает доминирующий стиль игры, очень техничный футбол, который требует от игроков внимания к мельчайшим деталям. Он упрощает игру для моих партнеров и для меня лично. В этом плане в моей карьере еще не было столь одержимого тренера. Одержимого в хорошем смысле слова.
У него есть все, что нужно тренеру. К тому же он сам играл на высоком уровне и знает, как ведут себя игроки, как они реагируют. Все это делает его одним из лучших тренеров в мире, а, может быть, и самым лучшим. Вот поэтому очень многие футболисты и хотят с ним работать.
Напомним, матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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