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Бессеберг: Бьорндалену не обязательно возглавлять IBU, он может войти в его исполком
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Бессеберг: Бьорндалену не обязательно возглавлять IBU, он может войти в его исполком 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену, который во вторник объявил о завершении карьеры, не обязательно возглавлять Международный союз биатлонистов (IBU), он может войти и в исполком организации. Об этом ТАСС заявил президент IBU Андерс Бессеберг, который осенью покинет свой пост.
Норвежская пресса ранее публиковала высказывания главы IBU о том, что он хотел бы видеть Бьорндалена своим преемником, если тот решит завершить карьеру по окончании сезона.
"Когда я давал интервью норвежским журналистам, то имел в виду несколько иное. На мой взгляд, любому спорту важно иметь такого человека если не на посту президента, то в исполкоме точно, — отметил Бессеберг. — Как мы видим на примере больших видов спорта, такая практика действительно часто используется. Так, легкую атлетику возглавляет Себастьян Коу, а первым вице-президентом является Сергей Бубка".
"Есть много примеров, когда бывшие звезды спорта присоединяются к международным федерациям. Да, нельзя исключать, что однажды Уле-Эйнар станет президентом [IBU], но, как мне кажется, это его не очень интересует. Но в этом и нет необходимости, я бы хотел его видеть в исполкоме", — добавил глава IBU.
44-летний Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую.
"Он сделал очень много для популяризации биатлона. У него тысячи поклонников в Норвегии, Германии, Австрии и России. Каждому спорту важно иметь такого спортсмена. Но все имеет свой конец, и мы благодарны ему за то, что он сделал для биатлона", — сказал Бессеберг.
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