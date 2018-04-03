Уилшер: «Арсеналу» предстоит большой матч с ЦСКА»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер отметил, что первая встреча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА будет очень важной для его команды.

— В премьер-лиге мы забили «Стоку» три мяча в последние 15 минут встречи, — приводит слова Уилшера Malay Mail Online. — После международной паузы так иногда бывает. Чтобы начать забивать, нужно долго раскачиваться. В конце встречи мы подняли темп и добились победы. Теперь нас ждет встреча с ЦСКА в Лиге Европы. Это будет большой матч для «Арсенала».

Встреча в Лондоне пройдет пятого марта и начнется в 22:05 по московскому времени.