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«Зенит» решил вернуть Спаллетти
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«Зенит» решил вернуть Спаллетти 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти может вернуться в петербургский «Зенит». Руководство «сине-бело-голубых» уже провело встречу с 59-летним специалистом в Италии, сообщает «ФАН».
По информации источника, действующий главный тренер петербуржцев Роберто Манчини точно покинет клуб после окончания текущего сезона, чтобы возглавить сборную Италии, и боссы «Зенита» уже активно начали подыскивать ему замену.
Как утверждает издание, Спаллетти в ближайшие месяцы может покинуть «Интер» из-за невыполнения поставленных на сезон задач.
Напомним, Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» в период с 2009 по 2014 год. Под его руководством «сине-бело-голубые» дважды становились чемпионами России, выигрывали национальный кубок и Суперкубок.
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