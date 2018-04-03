Ещё
Холодная война «без красных линий»: эксперт оценил отношения РФ и Запада
Далее:
Читайте также:
Ещё

Холодная война «без красных линий»: эксперт оценил отношения РФ и Запада 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях России и стран Запада схож с началом холодной войны, когда гонка вооружений ничем не была ограничена, а не с ее этапом в 70-е годы, когда действовали средства контроля, заявил директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По мнению Кортунова, в отличие от времен холодной войны и политики, и общественность менее серьезно относятся к угрозе применения ядерного оружия.
"Сейчас я вижу очень легкомысленное, облегчённое отношение к этой проблеме. Мне кажется, это очень опасно", — заявил Кортунов, выступая на пленарной дискуссии в Академии наук РАН.
"Это не холодная война 70-х, когда уже были соглашения об ограничении вооружений, структура контроля, верификации, понятные правила игры. Это холодная война 50-х, когда не было красных линий, когда каждая из сторон не знала, что другая готова сделать, когда гонка вооружений ничем не была ограничена", — заявил Кортунов.
Он отметил, что, по его мнению, в ближайшее время есть надежды на восстановление отношений и сотрудничество скорее с европейскими странами, чем с США.
РИА Новости: последние новости
Команда "Калашникова" и Минобороны выиграла чемпионат Бельгии по стрельбе Самойлова выступит под шестым номером во втором полуфинале Евровидения Медведев поздравил геологов с профессиональным праздником
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра52
Голый заезд23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение