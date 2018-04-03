Жительнице Архангельска грозит срок за сбыт поддельных денег

31-летнюю архангелогородку обвиняют в хранении и сбыте поддельных денег.

Как сообщают в областной прокуратуре, 21 июня 2017 года обвиняемая приобрела у своего знакомого заведомо поддельную денежную купюру в 5000 рублей. После этого она отдала деньги своей подруге для похода в продуктовый магазин.

Мужчину, который продал подделку, суд уже приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Женщина за хранение и сбыт поддельных денег может получить до восьми лет.

Ранее, уже в Северодвинске, были осуждены двое северодвинцев — их осудили за распространение наркотиков.