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Жительнице Архангельска грозит срок за сбыт поддельных денег
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Жительнице Архангельска грозит срок за сбыт поддельных денег 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
31-летнюю архангелогородку обвиняют в хранении и сбыте поддельных денег.
Как сообщают в областной прокуратуре, 21 июня 2017 года обвиняемая приобрела у своего знакомого заведомо поддельную денежную купюру в 5000 рублей. После этого она отдала деньги своей подруге для похода в продуктовый магазин.
Мужчину, который продал подделку, суд уже приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Женщина за хранение и сбыт поддельных денег может получить до восьми лет.
Ранее, уже в Северодвинске, были осуждены двое северодвинцев — их осудили за распространение наркотиков.
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