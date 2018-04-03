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Непомнящий поделился мнением, как может решить проблему с плохими полями в российском футболе
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Непомнящий поделился мнением, как может решить проблему с плохими полями в российском футболе 

RT на русском 2 часа назад
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с RT рассказал, как можно решить проблему с плохими полями в российском футболе «В России проблему с плохими полями с ходу не решить. Мы — северная страна. Хотим мы того или нет, но больше семи месяцев наш климат не позволяет играть на открытом воздухе. Когда-то мы придём к тому, что у нас будут хорошие стадионы. Тогда всё будет хорошо. Правда, в 70-80-е годы у нас уже организовывалась программу по строительству манежей, но по неизвестным причинам была остановлена», — заявил Непомнящий.
Ранее в РФПЛ не исключили, что «Амкар» сможет вернуть лицензию на проведение матчей без замены газона на стадионе.
RT на русском: последние новости
Команда «Калашникова» и Минобороны победила в чемпионате Бельгии по стрельбе Непомнящий рассказал о своём отношении к изменениям в регламенте РФПЛ о перенесённых матчах Буффон признался, что его мучают бессонные ночи накануне матча ЛЧ с «Реалом»
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