Самые дикие рекламные ролики c участием знаменитостей

Этот качевый трек про лекарство от боли в горле называли главным хитом в карьере Тимати и, что вы думаете? Лидер Black Star подошел к вопросу со всей серьезностью: после ошеломительного успеха рекламы он дописал к песне еще куплет и превратил ее в полноценный трек. Фанатам настолько зашло, что рэпер даже решил исполнил «Тантум Верде» во время своего сольного концерта в «Олимпийском».

Тимати принимал участие в съемках стольких странных реклам, что эту подборку можно было бы составить только из его роликов, но мы все же постарались вовремя остановиться и выбрали только два.

Компанию рэперу в этом составил его коллега по путешествиям в Лондон и близкий друг Григорий Лепс. По сюжету, два приятеля пытаются провезти за границу сумки с колбасой, но в аэропорту у них возникают проблемы. Решение для друзей кажется очевидным! А вот для нас сама ситуация выглядит абсурдно.

Фразы из этой рекламы магазина «Пятерочка» еще долго гуляли по интернету в форме мемов и отдельных цитат из разряда «не к месту». Видел ли Дмитрий Соколов сценарий к ролику, прежде, чем дал свое согласие на участие? Очень сомневаемся…Зато как весело получилось!

Сергей Жуков и 33 его личности продали машину

Что это было, не понял, ровным счетом, никто, кроме самого Сергея Жукова. Зачем нужно было становиться грудастой моделью, дояркой и младенцем? Складывается ощущение, будто солист группы «Руки вверх» наконец-то скачал приложение с заменой лиц и решил немного поразвлечься. «Что же ты, Сергей, игрушку новую нашел? Не думал не гадал…» ну, а дальше вы сами знаете.

Это видео хочется оставить без комментариев. Так что, просто скажем «ну, с кем не бывает», и очень постараемся забыть. Думаем, Евгений испытывает те же чувства, пересматривая эту рекламу со своим участием.