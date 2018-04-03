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Корбут обвинила своего бывшего тренера в изнасиловании
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Корбут обвинила своего бывшего тренера в изнасиловании 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут приняла участие в эфире передачи «Пусть говорят» и обвинила своего бывшего тренера Ренальда Кныша в изнасиловании.
«Плохое происходило. Это было. Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting… Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно.
Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная». Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет.
Это было не по согласию. Даже когда он (Кныш) в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер… После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно», — приводит стенограмму слов Корбут.
После этих слов Корбут сам Кныш с помощью телемоста вышел на связь. Бывший тренер спортсменки отрицал все обвинения Корбут, попутно назвав свою бывшую подопечную «гадиной» и «паскудой».
Ранее Корбут сообщила, что обнаружила в музее спорта в Москве одну из своих наград, которая была украдена у нее 46 лет назад. При этом.
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