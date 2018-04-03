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Школьники из Хорошевки взяли бронзу межрайонных соревнований «Президентские состязания»
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Школьники из Хорошевки взяли бронзу межрайонных соревнований «Президентские состязания» 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
На межрайонном этапе соревнований «Президентские состязания» команда 2 «Б» класса школы № 1409 вошла в тройку призеров, заняв третье место.
— Ребята очень старались и выступили достойно. Выражаю огромную благодарность родителям и классному руководителю Татьяне Перелыгиной за помощь и поддержку в проведении соревнования, — отметил педагог школы Павел Котляров.
Участники соревновались в челночном беге 3×10 метров, прыжках в длину с места, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, подтягивании и упражнениях на гибкость и пресс. (то)
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