Школьники из Хорошевки взяли бронзу межрайонных соревнований «Президентские состязания»

На межрайонном этапе соревнований «Президентские состязания» команда 2 «Б» класса школы № 1409 вошла в тройку призеров, заняв третье место.

— Ребята очень старались и выступили достойно. Выражаю огромную благодарность родителям и классному руководителю Татьяне Перелыгиной за помощь и поддержку в проведении соревнования, — отметил педагог школы Павел Котляров.

Участники соревновались в челночном беге 3×10 метров, прыжках в длину с места, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, подтягивании и упражнениях на гибкость и пресс. (то)