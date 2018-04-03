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Самому старшему волонтеру чемпионата мира в Москве 86 лет
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Самому старшему волонтеру чемпионата мира в Москве 86 лет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец заявила, что самому старшему московскому волонтеру чемпионата мира 86 лет, сообщает ТАСС.
"Самому старшему нашему волонтеру 86 лет. Мы будем ставить «серебряных» (люди в возрасте от 55 лет) волонтеров на те функции, где молодые люди смогут им помочь, например, с английским языком. В свою очередь, «серебряные» волонтеры открытым сердцем добавят в общение колорит", — сказала Швец.
Также она отметила, что в Москве будут задействованы 600 «серебряных» волонтеров.
При отборе одним из важных критериев было знание английского языка.
"Также у нас есть волонтеры, которые знают несколько языков — испанский, немецкий, португальский. Единственное снисхождение в этом плане мы делали нашим «серебряным» волонтерам", — добавила Швец.
Ранее сообщалось, что шесть тысяч волонтеров будут задействованы в Москве на чемпионате мира.
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