Самому старшему волонтеру чемпионата мира в Москве 86 лет 

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец заявила, что самому старшему московскому волонтеру чемпионата мира 86 лет, сообщает ТАСС.
"Самому старшему нашему волонтеру 86 лет. Мы будем ставить «серебряных» (люди в возрасте от 55 лет) волонтеров на те функции, где молодые люди смогут им помочь, например, с английским языком. В свою очередь, «серебряные» волонтеры открытым сердцем добавят в общение колорит", — сказала Швец.
Также она отметила, что в Москве будут задействованы 600 «серебряных» волонтеров.
При отборе одним из важных критериев было знание английского языка.
"Также у нас есть волонтеры, которые знают несколько языков — испанский, немецкий, португальский. Единственное снисхождение в этом плане мы делали нашим «серебряным» волонтерам", — добавила Швец.
Ранее сообщалось, что шесть тысяч волонтеров будут задействованы в Москве на чемпионате мира.