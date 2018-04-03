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Гусев поддержал решение РФПЛ запретить командам переносить матчи на поле соперника.
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Гусев поддержал решение РФПЛ запретить командам переносить матчи на поле соперника. 

RT на русском 2 часа назад
Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев в беседе с RT поддержал решение Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) запретить командам переносить матчи на поле соперника. «Выступаю за инициативу РФПЛ. Переносить матч „Амкар“ — „Локомотив“ в Москву было абсолютно неправильно. В разгар борьбы за чемпионство делать подобное было нельзя. Я не представляю, чтобы в какой-то стране мира могло произойти подобное», — заявил Гусев.
Трёхкратный чемпион России не удивлён желанием «Спартака» последовать примеру «Локомотива» и провести матч с «Амкаром» в Москве.
«Сейчас все будут думать, почему РФПЛ не разрешает сделать это нам, если «Локомотиву» это позволено? Но если все будет так поступать, будет бардак, а не чемпионат. Такого нельзя было делать в принципе. Хорошо, что «Амкар» победил на чужом поле. Но представьте, какая была бы реакция, если бы пермяки проиграли», — отметил экс-футболист.
Ранее Непомнящий поделился мнением, как может решить проблему с плохими полями в российском футболе.
RT на русском: последние новости
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