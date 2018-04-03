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Барри Тротц: «Овечкин большой парень, которому трудно сделать больно»
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Барри Тротц: «Овечкин большой парень, которому трудно сделать больно» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц отметил, что капитан команды Александр Овечкин редко получает травмы из-за хорошей генетики. Россиянин провел 1000 матчей в лиге, за всю карьеру в НХЛ он пропустил всего 29 игр.
— Он большой парень, которому трудно сделать больно, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Тротца. — Я видел его принимающим на себя щелчки, очень серьезные силовые приемы. Порой стоишь на скамейке и думаешь, что будь на его месте кто-то другой, это могло согнуть того пополам. Но Ови умеет играть через это. Ему досталась (от родителей) хорошая генетика.
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