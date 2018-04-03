Барри Тротц: «Овечкин большой парень, которому трудно сделать больно»

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц отметил, что капитан команды Александр Овечкин редко получает травмы из-за хорошей генетики. Россиянин провел 1000 матчей в лиге, за всю карьеру в НХЛ он пропустил всего 29 игр.

— Он большой парень, которому трудно сделать больно, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Тротца. — Я видел его принимающим на себя щелчки, очень серьезные силовые приемы. Порой стоишь на скамейке и думаешь, что будь на его месте кто-то другой, это могло согнуть того пополам. Но Ови умеет играть через это. Ему досталась (от родителей) хорошая генетика.