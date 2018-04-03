Клопп не может выбрать между Салахом и де Брёйне 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил Мохамеда Салаха и Кевина де Брёйне.
"Думаю, Салах на 100% заслужил награду лучшему игроку года в Премьер-лиге. Как тренер, я мог бы попросить его, чтобы он демонстрировал высокий уровень до конца сезона. Но де Брёйне также провёл выдающийся сезон, забивая голы и создавая моменты.
Я счастлив, что мне не нужно принимать решение. Да, Салах заслужил награду, но если бы я сказал, что у де Брёйне нет шансов её получить, я бы солгал. Кевин — фантастический игрок", — цитирует Клоппа The Guardian.