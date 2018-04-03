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Стадион «Волгоград-Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию
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Стадион «Волгоград-Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Стадиону «Волгоград-Арена» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, об этом сегодня, 3 марта, РИА34 сообщили в пресс-службе Министерства спорта. Именно на новой спортивной пл  ощадке пройдут матчи ЧМ-2018. — Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, — рассказал министр спорта РФ Павел Колобков. Глава министерства спорта отметил, что по многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Павел Колобков добавил, что уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют. Напомним, неделю назад в Волгограде с инспекцией побывали представители ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018». Первый, так называемый, тестовый матч состоится на «Волгоград-Арене» 21 апреля. Наша команда встретится с соперниками из владивостокского «Луча-Энергии» Во время ЧМ018 на 45-тысячной футбольной площадке сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши. 8 июня в Волгограде сразятся сборные Туниса и Англии, 22 июня пройдет игра между сборными Нигерии и Исландии, 25 июня «Волгоград Арена» соперниками на «Волгоград-Арене» будут сборные Саудовской Аравии и Египта, а 28 июня сыграют Япониия и Польша.
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