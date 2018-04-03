Ещё
В клубе «Комбат» на Ленинградке для пенсионеров прошли районные соревнования по дартсу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В клубе «Комбат» на Ленинградке для пенсионеров прошли районные соревнования по дартсу 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В субботу, 31 марта, в клубе «Комбат» на Ленинградском шоссе прошел районный этап соревнований по дартсу для пенсионеров. Об этом сообщили в управе Головинского района. Мероприятие состоялось в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы.
— В соревнованиях приняли участие жители нашего района, мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте 55 лет и старше. Все участники получили призы и медали, — отметил представитель управы.
Напомним, организатором спортивного мероприятия выступил досуговый центр «Родник».
Клуб «Комбат» находится по адресу Ленинградское шоссе, дом 84. (ео)
Управа района Головинский города Москвы: последние новости
В клубе «Комбат» на Ленинградке устроят районные соревнования по дартсу для людей старшего возраста Во дворце спорта на улице Лавочкина проведут полуфинал чемпионата России по волейболу На Ленинградке проведут соревнования мирового уровня по сквошу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра52
Голый заезд23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение