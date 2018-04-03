В клубе «Комбат» на Ленинградке для пенсионеров прошли районные соревнования по дартсу

В субботу, 31 марта, в клубе «Комбат» на Ленинградском шоссе прошел районный этап соревнований по дартсу для пенсионеров. Об этом сообщили в управе Головинского района. Мероприятие состоялось в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы.

— В соревнованиях приняли участие жители нашего района, мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте 55 лет и старше. Все участники получили призы и медали, — отметил представитель управы.

Напомним, организатором спортивного мероприятия выступил досуговый центр «Родник».

Клуб «Комбат» находится по адресу Ленинградское шоссе, дом 84. (ео)