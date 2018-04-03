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В Британии заявили о невозможности партнерства с Россией из-за ее агрессии
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В Британии заявили о невозможности партнерства с Россией из-за ее агрессии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Великобритания заинтересована в конструктивных отношениях с российской стороной, но считает необходимым реагировать на «агрессивное поведение» России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя канцелярии британского премьер-министра.
"Великобритания гораздо больше хотела бы, чтобы Россия была конструктивным партнером", — заявил источник.
По его словам, странам не приходится рассчитывать на быструю нормализацию обстановки, так как вызовы, которые представляет собой российская сторона, будут сохраняться годы.
"Нам нужно пропорционально реагировать на это агрессивное поведение со стороны России, и именно этим мы и занимаемся", — заметил источник.
Ранее в Кремле назвали домыслами публикацию о разработке в России отравляющих веществ.
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