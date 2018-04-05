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Две нижегородские студентки поборются за титул «Мисс Россия»
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Две нижегородские студентки поборются за титул «Мисс Россия» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородские студентки Мария Мартышко и Анастасия Шиканова поборются за победу в конкурсе красоты «Мисс Россия». В онлайн-голосовании может принять участие каждый. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
20-летняя Мария Мартышко увлекается чтением книг и экстремальными видами спорта, играет на фортепиано. Ее мечта — прыгнуть с парашютом. В 2017 году девушка завоевала титул «Краса Нижнего Новгорода».
Второй участнице конкурса из столицы ПФО Анастасии Шикановой 18 лет. Она окончила школу с золото медалью. Увлекается изучением иностранных языков, волейболом и горными лыжами. В 2017 году получила титул «Мисс Нижегородская губерния». Кроме того, девушка является волонтером общероссийского некоммерческого проекта по подготовке к ЕГЭ.
Из 50 претенденток со всех уголков России с помощью народного голосования будут выбраны десять девушек, которые продолжат гонку за престижный титул. Еще десять финалисток определят жюри. Таким образом, 20 красавиц примут участие в финале конкурса «Мисс Россия» 14 апреля в Barvikha Concert Hall. Проголосовать очень просто — для этого нужно иметь аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook.
Ранее сообщалось, что нижегородка Дарья Картышова победила в конкурсе «Краса России».
Фото: vk.com, missrussia.ru
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