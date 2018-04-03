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Поддержите нижегородских красавиц на российском конкурсе красоты «Мисс Россия»
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Поддержите нижегородских красавиц на российском конкурсе красоты «Мисс Россия» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Поддержите нижегородских красавиц на российском конкурсе красоты «Мисс Россия»Прямо сейчас идет подготовительный этап всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия». В конкурсе участвуют сразу две красавицы из Нижнего Новгорода: МАРИЯ МАРТЫШКО (20 ЛЕТ, НИЖНИЙ НОВГОРОД), АНАСТАСИЯ ШИКАНОВА (18 ЛЕТ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах РФ, в кастингах принимают участие более 75 000 девушек.
Миссия конкурса, выявить самых достойных претенденток на звание «Мисс Россия» и обеспечить победительницам профессиональное развитие и звездный карьерный рост.
Давайте же поддержим наших блистательных участниц и проголосуем за них на сайте конкурса!
Для этого надо перейти по ссылке «Мисс Россия», найти среди участниц наших нижегородских девушек и проголосовать.
Поделитесь новостью в соцсетях. Всем добра!
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