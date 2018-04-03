Ещё
На чемпионат мира по футболу 2018 года продано 1,7 млн билетов
Далее:
Читайте также:
Ещё

На чемпионат мира по футболу 2018 года продано 1,7 млн билетов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Международная федерация футбола объявила об окончании второго этапа продаж контрамарок на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В рамках «живой очереди», открытой 13 марта, распределено 394,4 тыс. билетов, а всего болельщики приобрели за два этапа 1,698 млн билетов.
Во время второй части продаж билетов россияне выкупили 216,1 тыс. мест на стадионах. Далее по числу приобретенных билетов стоят любители футбола из США (16 462), Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372) и Бразилии (9 962).
Всего из проданных к этому моменту билетов 53% были выкуплены болельщикам из-за рубежа. Заключительный этап продаж билетов чемпионата мира начнется 18 апреля в 12.00 по московскому времени на официальном сайте ФИФА.
Вести.Ru: последние новости
Тренер "Амкара" Евсеев: наконец-то победили на своем поле в Москве Ибрагимович будет получать в "Лос-Анджелесе" 3,5 млн долларов "Бавария" готова заплатить 42 млн евро за Хамеса Родригеса
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов48
Горько: когда будет свадьба Шараповой1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд22
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение