Церемония с птицей, мастер-классы и группа «911»: что ждёт челябинцев на чемпионате мира по танцам

В пятницу, 6 апреля, в Челябинске стартуют соревнования по танцевальному спорту, которые объединят чемпионат мира по секвею, Кубок мира в европейской программе и Кубок губернатора области. Как отреагировали в Федерации танцевального спорта на перенос состязаний во дворец спорта «Юность» и что увидят зрители на открытии турнира — в материале 74.ru.

По словам организаторов, перенос соревнований из арены «Трактор» во дворец спорта «Юность» дал больше плюсов, чем они ожидали.

— Когда я написала президенту международной федерации, что у нас сменилось место проведения, она мне ответила так: «Та площадка, на которой вы проводили соревнования, нам известна, и мы ориентировались на неё многие годы. Здесь мы были, и здесь вы подтвердили свой статус. За ту, что была заявлена изначально, мы волновались, — рассказала член оргкомитета, директор спортшколы „Вероника“ Вероника Болтвина-Бутузова. Она также призналась, что всей семьёй болели за „Трактор“ и рада, что команда пробилась в финал Восточной конференции.

— На малой арене мы сделаем для участников целый спортивный город. Там будут раздевалки, фуд-корт, специальные магазины. На втором этаже есть два больших зала для мастер-классов и разминки, — рассказал вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов

Купленные билеты менять не нужно. Все места будут распределены согласно ценовой категории.

На паркете дворца спорта „Юность“ выступят представители 27 стран — лучшие спортсмены. Первыми заявку на участие в состязаниях подали танцоры из США. Вероника Болтвина-Бутузова отметила, что очень приятно, когда, несмотря на напряженную политическую обстановку, национальные федерации отпускают своих спортсменов.

— Произошли некоторые замены. Не смогут приехать чемпионы Латвии, победители Гран-при — 2017, претенденты на первое место. Тина Базыкина перенесла тяжелейший грипп, у неё начались осложнения. Накануне они прислали справку, чтоб отменить билеты. Но взамен мы получили пару с Украины, которая дозаявилась, — рассказала Вероника Болтвина-Бутузова.

Готовы организаторы и к визиту допинг-офицеров. Во избежание неприятностей в этом году решили отказаться от кулеров в раздевалках в пользу бутилированной воды. На соревнованиях создали специальный штаб безопасности, куда вошли представители МЧС и силовых структур.

Для зрителей организаторы обещают незабываемую церемонию открытия. В основу представления лёг образ яркой птицы — символа турнира. В течение всего шоу зрители будут наблюдать, как этот образ возникает из отдельных элементов. Режиссёрская группа задействовала несколько видов искусства — живопись, поэзию, фотографию, бумажную пластику. Не обойдётся и без национального колорита: звёзды российского паркета Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда исполнят народный танец в бальной интерпретации. Особую атмосферу в открытии турнира принесёт живая музыка, в том числе и композиции от известных челябинских коллективов, например кавер-группы „911“. Музыкальное сопровождение турнира доверили DJ Maksy из Эстонии, музыка которого звучит почти на всех турнирах по танцевальному спорту.

Подготовка дворца спорта к проведению чемпионата начнётся сегодня. Как отмечают организаторы, новый паркет, купленный для чемпионата, останется в Челябинске и в дальнейшем будет использоваться для соревнований.

Программа турнира (ДС „Юность“):

6 апреля, пятница

15:30–22:30 Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту (дети, юниоры, молодёжь). Отборочные туры и финал.

7 апреля, суббота

8:00–14:30 Всероссийские соревнования среди юниоров 1 и юниоров 2;

14:30 Кубок мира, европейская программа, отборочные туры;

19:00 жеребьёвка участников чемпионата мира в латиноамериканской программе;

19:30 торжественное открытие чемпионата и Кубка мира по танцевальному спорту;

19:50 Кубок мира, европейская программа (полуфиналы и финал).

8 апреля, воскресенье

8:00–14:30 Всероссийские соревнования среди юниоров 1 и юниоров 2;

14:30 чемпионат мира по секвею в латиноамериканской программе (отборочные туры);

19:30 чемпионат мира по секвею в латиноамериканской программе (финал).