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Сборная России по теннису сыграла матч на парковке «Музеона»
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Сборная России по теннису сыграла матч на парковке «Музеона» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Игра на парковке. Спортсмены мужской сборной России по теннису провели показательный матч перед парком «Музеон». Корт расчертили там, где обычно стоят машины, передает "ТВ Центр".
Теннисисты сыграли друг с другом, а также пригласили на корт юных спортсменов. Эту акцию организовали, чтобы показать готовность транспортной инфраструктуры Москвы к большим соревнованиям. И привлечь внимание к матчам Кубка Дэвиса, которые пройдут в эту пятницу и субботу в Лужниках.
"Показываем, что транспортная инфраструктура уже готова к проведению этого большого соревнования. Летом, все знают, пройдет ЧМ по футболу. Уже разработан план управления перевозками, шаттлы от аэропортов до стадионов. В целом у нас транспортная инфраструктура развивается", — заявил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.
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