Сборная России по теннису сыграла матч на парковке «Музеона»

Игра на парковке. Спортсмены мужской сборной России по теннису провели показательный матч перед парком «Музеон». Корт расчертили там, где обычно стоят машины, передает "ТВ Центр"

Теннисисты сыграли друг с другом, а также пригласили на корт юных спортсменов. Эту акцию организовали, чтобы показать готовность транспортной инфраструктуры Москвы к большим соревнованиям. И привлечь внимание к матчам Кубка Дэвиса, которые пройдут в эту пятницу и субботу в Лужниках.