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В Минске нашли играющего шансон кота
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В Минске нашли играющего шансон кота 

Lenta.ru 1 час назад
В Минске журналисты обнаружили кота, играющего шансон в одном из подземных переходов города. Видеозапись публикует портал Tut.by.
Хозяин животного Руслан Сурский-Розенберг объяснил, что кот по кличке Василий Алибабаевич, «как нормальный исполнитель, играет под фонограмму». По его словам, предыдущие хозяева кота выкинули его из квартиры, потому что он ее пометил. «Бомж может вонять, и я не отказался от этого кота, потому что он тоже воняет», — пояснил мужчина.
Сам Сурский-Розенберг говорит, что приехал из Москвы «по делам» и скоро уедет обратно.
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