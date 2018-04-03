Центр «Спорт-Бутово» приглашает спортсменов и болельщиков на турнир по городкам

Завтра — в среду, 4 апреля — Северное Бутово ждёт отборочный районный турнир по городошному спорту. А его победителей и призёров ждут медали, кубки и дипломы.

Правда, выиграть медаль даже на районных соревнованиях у нас в Северном Бутове городошнику будет нелегко. Ведь в нашем районе довольно сильная команда игроков в городки. Почти каждый год бутовские городошники становятся призёрами окружных соревнований.

Но попытка — не пытка. Почему бы не испытать себя на городошной площадке, если есть время и желание приобщиться к чему-то новому?

Турнир по городкам будет проходить с 16.00 до 18.00 на специализированной спортплощадке дома 8 по бульвару Дмитрия Донского

Эти состязания, организованные управой и Центром «Спорт-Бутово», станут частью программы Московской межокружной спартакиады «Спорт для всех».

Приходите! Вдруг именно Вы — завтрашний чемпион по городкам?

Все подробности можно узнать по телефону: 8-985-980-27-24