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Центр «Спорт-Бутово» приглашает спортсменов и болельщиков на турнир по городкам
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Центр «Спорт-Бутово» приглашает спортсменов и болельщиков на турнир по городкам 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Завтра — в среду, 4 апреля — Северное Бутово ждёт отборочный районный турнир по городошному спорту. А его победителей и призёров ждут медали, кубки и дипломы.
Правда, выиграть медаль даже на районных соревнованиях у нас в Северном Бутове городошнику будет нелегко. Ведь в нашем районе довольно сильная команда игроков в городки. Почти каждый год бутовские городошники становятся призёрами окружных соревнований.
Но попытка — не пытка. Почему бы не испытать себя на городошной площадке, если есть время и желание приобщиться к чему-то новому?
Турнир по городкам будет проходить с 16.00 до 18.00 на специализированной спортплощадке дома 8 по бульвару Дмитрия Донского.
Эти состязания, организованные управой и Центром «Спорт-Бутово», станут частью программы Московской межокружной спартакиады «Спорт для всех».
Приходите! Вдруг именно Вы — завтрашний чемпион по городкам?
Все подробности можно узнать по телефону: 8-985-980-27-24
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