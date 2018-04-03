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Спортсмены из Печатников стали участниками соревнований по дартсу
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Спортсмены из Печатников стали участниками соревнований по дартсу 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В марте в спортивном зале СДЦ «Мир» (АНО «Культурный центр Мир знаний») по адресу ул. Ташкентская д.33, к. 2, прошла Окружная спартакиада по дартсу среди пенсионеров города Москвы. Участники соревнований были разделены по следующим возрастным категориям: мужчины от 60 и старше и женщины от 55 и старше. Район Печатники представляла команда ГБУ КСЦ «Печатники», участники которой упорно боролись с представителями других районов. Об этом говорится в официальной группе учреждения досуга.
«От участников спартакиады требовалось сыграть в две игры: Набор очков и Сектор 20», — говорится в сообщении.
Команды, занявшие призовые места, были награждены медалями и грамотами. (то)
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