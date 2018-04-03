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Окружные соревнования по плаванию среди пенсионеров пройдут на Большой Академической
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Окружные соревнования по плаванию среди пенсионеров пройдут на Большой Академической 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Академический» 22 апреля состоится окружной турнир по плаванию для спортсменов-любителей старшего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.
— Окружные соревнования по плаванию пройдут в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы, — рассказал представитель пресс-службы.
Напомним, в апреле в стенах комплекса также будут организованы окружные соревнования по плаванию для людей с ослабленным слухом. Дата уточняется.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академический» расположен по адресу улица Большая Академическая, дом 77, строение 3. (мю)
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