Shox вернется к индивидуальным тренировкам на следующей неделе

Ришар shox Папильон надеется вернуться к тренировкам со следующей недели. Об этом игрок сообщил в твиттере. В январе у бывшего капитана G2 Esports обнаружили кисту запястья, а 23 марта провели операцию по ее удалению. Ранее NBK сообщил, что Папильон пропустит минимум две недели. В официальном анонсе представители G2 заявили, что восстановление займет до десяти недель.

Esportivo.net «Всем привет, у меня хорошие новости, — рассказал shox. — Как вы можете заметить, ситуация с рукой становится все лучше и лучше. Я еще не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы играть в Counter-Strike. Но вы, скорее всего, встретите меня на Deathmatch уже на следующей неделе. Надеюсь на это. Я возвращаюсь, ребята». После того как стало известно об операции Папильона, его должен был временно заменить тренер команды Эдуард SmithZz Дюбордо. 9 марта shox и Дюбордо покинули коллектив. Как выяснилось позже, shox хотел изменить состав G2. Он планировал исключить Натана NBK Шмитта и Дана apEX Мадесклера, а на их места пригласить Кевина Ex6TenZ Дроланса и SmithZz. Снайпер G2 — Кэнни kennyS Шраб — был не против замен, но Алехандре Bodyy Пианаро не поверил в будущее такого состава. В итоге коллектив взял Оскара mixwell Канэлласа на испытательный срок, а новым капитаном G2 стал Шмитт. 21 марта редактор VaKarM.net Дориан Гостанцо опубликовал данные о новом составе Папильона. По словам Гостанцо, в команду войдут Ex6TenZ, SmithZz, 17-летний игрок Against All Authority Матье ZywOo Эрбо и 22-летний полупрофессиональный геймер Себастьян KenShaX Лоддэ. Гостанцо заявил, что коллектив может подписать Team Vitality, но генеральный директор G2 Карлос ocelote Родригес опроверг эту информацию. Ранее apEX сообщил, что следующие месяцы определят дальнейшую судьбу текущего состава G2 Esports. Он также добавил, что shox может вернуться в организацию в ее следующих ростерах.