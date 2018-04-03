Для жителей Некрасовки весной проведут около 20 досугово-спортивных мероприятий

В период весенний 2018 года запланировано шесть досуговых и 13 спортивных мероприятий на территории района Некрасовка.

Традиционными будут мероприятия, посвященные Дню победы — легкоатлетическая эстафета «Некрасовское кольцо» и городской этап фестиваля лыжероллерных дисциплин.

Кроме того, традиционно в апреле стартуют конкурсы акции «Чистый подъезд, чистый двор, чистый город». Жители смогут принять участие в конкурсе фотографий видов района или цветников.

— В апреле у нас будет проведено мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников концлагерей, а в мае — мероприятие «1 мая — праздник труда», митинг с возложением цветов, посвященный Дню Победы, — отметил руководитель досугово-спортивного центра «Некрасовка» Виктор Соболевский

Также в апреле запланированы соревнования по шашкам, городошному спорту и футболу. (вт)