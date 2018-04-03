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Для жителей Некрасовки весной проведут около 20 досугово-спортивных мероприятий
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Для жителей Некрасовки весной проведут около 20 досугово-спортивных мероприятий 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В период весенний 2018 года запланировано шесть досуговых и 13 спортивных мероприятий на территории района Некрасовка.
Традиционными будут мероприятия, посвященные Дню победы — легкоатлетическая эстафета «Некрасовское кольцо» и городской этап фестиваля лыжероллерных дисциплин.
Кроме того, традиционно в апреле стартуют конкурсы акции «Чистый подъезд, чистый двор, чистый город». Жители смогут принять участие в конкурсе фотографий видов района или цветников.
— В апреле у нас будет проведено мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников концлагерей, а в мае — мероприятие «1 мая — праздник труда», митинг с возложением цветов, посвященный Дню Победы, — отметил руководитель досугово-спортивного центра «Некрасовка» Виктор Соболевский.
Также в апреле запланированы соревнования по шашкам, городошному спорту и футболу. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Перечень спортивных и культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе Москве в период с 30 марта по 15 апреля 2018 г. Спортсмены из Некрасовки получили четыре медали по каратэ Боксер из Некрасовки завоевал серебряную медаль
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