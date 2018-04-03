Специальную программу к Чемпионату мира по футболу приготовил Волгоградский музей 

Музей организует художественно-социальную акцию «Футбольная ночь». Онп ройдет в Волгограде 15 июня. «Здесь пройдет большая концертная музыкально-спортивная программа, состоится презентация новой песни, созданной специально к ЧМ-2018. Известные волгоградцы сыграют в любительском футбольном матче», — цитирует РИА Новости пресс-службу аппарата губернатора региона. На мастер-классах посетители смогут сделать себе сувенир-оберег в виде лоскутного мяча, трещотки, флаг и флажки с символикой любимой команды, расписать футболку и создать авторские сувениры. Также волгоградцев ждут квесты, фото-флешмоб «Футбольный мяч», виртуальные экспозиции фотографий и картин, посвященных спорту.